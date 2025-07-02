Головне за ніч та ранок середи, 2 липня: обстріл лікарні в Херсоні, понад 170 боєзіткнень, Куп’янськ під ворожим вогнем

Нічна повітряна атака, 171 бойове зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, суд щодо віце-прем’єра Чернишова, дискусія про медреформу в рамках проєкту Нова країна LB.

Росіяни обстріляли з артилерії лікарню в Херсоні, поранено пацієнтів та медсестер.

"По беззахисних людей окупанти відкрили артилерійський вогонь. Вісім людей отримали поранення - це п’ятеро пацієнтів і три медсестри. Будівля лікарні пошкоджена", - повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін уточнив, що 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненнням грудної клітини. Ще двоє, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно.

У медзакладі продовжують перебувати й четверо постраждалих пацієнтів – чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У них – вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 171 боєзіткнення, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили зупинили 49 ворожих атак.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів у районах Перебудова, Піддубне, Веселе, Маліївка, Шевченко та Новопіль.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і один інший важливий об’єкт ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1110 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 1 022 090 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували повідомлення про те, що росіянам нібито вдалося захопити населені пункти Дніпропетровської області.

"Підрозділи ЗСУ продовжують стримувати натиск російських окупантів, які не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей. Ворог не має успіху в досягненні цієї демонстраційної цілі, хоч скільки вчиняє “м’ясних штурмів” силами малих піхотних груп та ДРГ", - йдеться в повідомленні Генштабу.

У Генштабі розповіли, що кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп ворога змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. "Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів", - наголосили військові.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що росіяни обстріляли Куп'янський район ударними безпілотниками.

Загалом було застосовано 10 дронів, які вдарили по селах Борівське та Волоська Балаклія. Внаслідок атаки сталася пожежа на складських приміщеннях та території сільськогосподарського підприємства. Загальна площа загоряння становила 800 квадратних метрів, вогнеборцям вдалося його локалізувати.

У селі Борівське одна людина загинула, ще одна зазнала травм.

Загалом уночі росіяни атакували Україну 4 зенітними ракетами і 114 безпілотниками.

ППО збила 79 ворожих "шахедів" та безпілотників інших типів на півночі, сході та півдні.

Більше інформації – в новині.

Вищий антикорупційний суд не відсторонив Олексія Чернишова від посади віцепремʼєра та міністра національної єдності, повідомило Суспільне.

Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі під час перебування на посаді міністра розвитку громад та територій (2020-2022).

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував інформацію про свою можливу відставку в рамках переформатування уряду, яке, за даними медіа, може відбутися цього літа.

Під час дискусії "Медична реформа: змінитися, щоби вижити", організованої в рамках проєкту Нова країна LB та EFI Group, він сказав, що він, як людина команди, працює в чіткій вертикалі, і якщо буде відповідне рішення, то працюватиме в іншій ролі.

Ляшко нагадав, що міністра на посаду призначають народні депутати. І вони ж вирішують, чи іти у відставку.

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Одна з речниць Білого дому Анна Келлі офіційно підтвердила оприлюднену у ЗМІ інформацію щодо того, що Сполучені Штати припинять надання Україні ракет для систем протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів.

Як пише The Guardian, рішення пояснили "потребою поставити інтереси Америки на перше місце на тлі перегляду міністерством оборони військової допомоги іншим країнам світу". У Вашингтоні занепокоєні, що власні запаси зброї на складах зменшилися, але наголошують на "беззаперечній силі збройних сил США, про яку ви можете запитати Іран".

Ракети та боєприпаси, які адміністрація Дональда Трампа відмовляється надати Києву, насправді були обіцяні як допомога у протидії російській агресії ще під час перебування в Овальному кабінеті Джо Байдена.

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