85 військовим РФ повідомлено про підозру у злочинах сексуального насильства, — Офіс Генпрокурора

18 осіб засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі від 10-15 років. Такі особи обміну не підлягають.

85 військовим РФ повідомлено про підозру у злочинах сексуального насильства. Про це в інтерв`ю LB.ua повідомила начальниця управління розслідування злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством під час конфлікту (СНПК) в Офісі Генерального прокурора України Анна Сосонська.

«На цей час 85 військовослужбовцям Збройних сил РФ повідомлено про підозру (Ред.: у вчиненні злочинів СНПК). До суду скеровано 44 обвинувальних акти стосовно 57 осіб з числа військовослужбовців РФ. І у нас 18 осіб засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі», — заявила вона.

На сьогодні 11 російських військових засуджено до 12 років позбавлення волі, 2 до 10 та 11 років позбавлення волі, ще у 5 випадках сукупність кримінальних правопорушень передбачає до 15 років позбавлення волі, тобто в середньому — 11-15 років позбавлення волі.

Сосонська підкреслила, що особи, які вчиняли найбільш жорстокі злочини, тобто це — СНПК, розстріли військовополонених, жорстоке поводження, катування, розстріл цивільного населення, — обміну не підлягають.

Нагадаємо, станом на початок липня цього року в нас було 368 фактів сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. З них 136 фактів стосуються чоловіків, 232 — жінок. І 19 — це неповнолітні», — заявила вона.

Читайте повну версію інтерв'ю: Анна Сосонська, голова управління ОГП: «Ми кваліфікуємо СНПК як системне, організоване переслідування цивільних або полонених».