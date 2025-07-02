СБУ затримала студента , підозрюваного в коригуванні ударів Росії по Черкащині

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ у Черкасах. Ним виявився завербований ворогом 20-річний студент місцевого університету – за даними слідчих, він коригував ракетно-дронові атаки росіян по регіону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

З'ясувалося, що раніше хлопець проживав у Луганську, але ще до початку повномасштабної війни переїхав до Черкас і вступив до вишу.

Згодом студент потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав "легких грошей" у Телеграм-каналах. Після дистанційного вербування він почав звітувати ворогу про наслідки п"рильотів": шукав місця влучання та робив для куратора звіти із фото.

Наступним його завданням був пошук бойових позицій радіолокаційних станцій Сил оборони. Ці дані окупанти планували використати для підготовки повітряних атак "в обхід" української ППО. Крім того, студент шпигував за адмінбудівлею обласного управління Національної поліції, намагаючись визначити рівень захисту зовнішнього периметру режимного об’єкта.

Співробітники СБУ викрили його ще на початковому етапі. Під час обшуку за місцем проживання у нього вилучено телефон із підготовленим "звітом" для ФСБ. Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.