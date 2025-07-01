Головне за вівторок, 1 липня: понад 110 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку, телефонна розмова Макрона і Путіна

Бойові дії на Донеччині, 112 бойових зіткнень, ворожі обстріли, атака на завод “Купол” в Іжевську. Яким запам’ятається 1224-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 липня на фронті від початку доби зафіксовано 112 бойових зіткнень.

Найбільша кількість - на Покровському напрямку (29).

Також активні бойові дії точились на Лиманському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 липня – в новині.

Уранці 1 липня дрони Служби безпеки атакували завод “Купол” в російському Іжевську, де виробляють ЗРК “Тор” та “Оса” і дрони “Гарпія” для окупаційної армії. Відстань до цієї цілі склала понад 1300 кілометрів.

Про причетність СБУ до удару по потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу “Купол”, що розташований у республіці Удмуртія, повідомили джерела редакції. Завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу.

Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа.

Від ракетної атаки РФ по Гуляйполю загинув командир 110-ї бригади Сергій Захаревич.

Генштаб ЗСУ зауважив, що Збройні сили "нищать російського агресора, однак також зазнають болісних втрат".

Більше інформації – в новині.

Путін поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає BFM TV.

За повідомленням Єлисейського палацу, президенти Росії та Франції обговорили війну в Україні та іранську ядерну програму.

Це перша телефонна розмова між Путіним і Макроном із 2022 року.

Подробиці – в новині.

Авторка LB.ua Юлія Манукян отримала відзнаку незалежної премії Women in Arts у номінації «Культурна журналістика, критика і дослідження».

Про переможниць в інших номінаціях – в новині.

Із 1 липня USAID офіційно припинить надавати іноземну допомогу, а програми іноземної допомоги, що відповідають політиці адміністрації Дональда Трампа і просувають інтереси Америки, будуть адмініструватися Державним департаментом.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на платформі Substack. «Під час ретельного перегляду адміністрацією Трампа тисяч програм та понад 715 мільярдів доларів витрат з урахуванням інфляції протягом десятиліть стало очевидно, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) значно не відповідає цьому стандарту. USAID мали десятиліття та майже безкінечний бюджет платників податків, щоб посилити американський вплив, сприяти економічному розвитку в усьому світі та дозволити мільярдам людей стати на ноги», - заявив Рубіо.

Він додав, що «USAID мало що може показати після закінчення холодної війни», бо цілі розвитку «рідко досягалися, нестабільність часто погіршувалась, а антиамериканські настрої лише зростали».

Докладніше – в новині.

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