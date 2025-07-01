Генштаб підтвердив ураження заводу “Купол” в Росії

Удар по заводу було завдано в рамках зниження спроможностей протиповітряної оборони противника.

1 липня підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол" в Удмуртській Республіці РФ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1. Зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що удар по заводу було завдано в рамках зниження спроможностей протиповітряної оборони противника.

В Генштабі нагадали, що завод "Купол" спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії.