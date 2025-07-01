​До лікарні звернулася раніше поранена жителька Херсонщини

“У 70-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму, контузію та струс головного мозку”, - зазначили в ОВА.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

Раніше поранена росіянами жителька Херсонської області звернулась до лікарні.

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