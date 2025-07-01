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​До лікарні звернулася раніше поранена жителька Херсонщини

Жінка постраждала внаслідок російського обстрілу 28 червня. 

​До лікарні звернулася раніше поранена жителька Херсонщини
Ілюстративне фото

Раніше поранена росіянами жителька Херсонської області звернулась до лікарні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Жителька Білозерки постраждала внаслідок російського обстрілу 28 червня. 

“У 70-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму, контузію та струс головного мозку”, - зазначили в ОВА.

Лікарі надали потерпілій необхідну допомогу, надалі жінка лікуватиметься амбулаторно.

  • Упродовж минулої доби через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 – дістали поранення у Херсонській області.
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