У Нижньогородській області Росії впав літак Су-34

У Нижньогородській області Росії впав літак - винищувач Су-34.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони РФ.

За повідомленням, це сталося під час виконання навчально-тренувального польоту – при заході на посадку відмовила система випуску однієї зі стійок шасі.

"Екіпаж провів кілька спроб з усунення несправності в польоті, однак ситуація не змінилася. За командою керівника польотів екіпаж вивів літак і безпечну зону й катапультувався", – заявило відомство.

27 червня Служба безпеки України повідомила про знищення двох російських літаків СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області РФ, ще два літаки були пошкоджені.

За підрахунками британської розвідки, Росія втратила понад 30 літаків Су-34 під час війни проти України. Ці літаки використовуються для проведення бойових вильотів, вони запускають по Україні керовані авіабомби.



За даними Генштабу, Росія загалом втратила 420 літаків під час війни в Україні.