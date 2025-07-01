Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
ГоловнаСуспільствоВійна

​Протягом червня Сили ППО знищили 4750 повітряних цілей

Авіація впродовж травня здійснила 895 літаковильотів.

​Протягом червня Сили ППО знищили 4750 повітряних цілей
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Протягом червня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 4750 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Так, було збито:

  • 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;
  • 14 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 12 крилатих ракет "Калібр";
  • 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 27 крилатих ракет "Іскандер-К"
  • 2453 ударні БпЛА типу Shahed;
  • 659 розвідувальних БпЛА;
  • 1479 БпЛА інших типів.

Авіація впродовж травня здійснила 895 літаковильотів, зокрема:

  •  близько 580 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  •  понад 220 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У червні авіацією Сил оборони було знищено 646 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки російських окупантів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies