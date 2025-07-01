​Протягом червня Сили ППО знищили 4750 повітряних цілей

Протягом червня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 4750 повітряних цілей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Так, було збито:
- 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;
- 14 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 12 крилатих ракет "Калібр";
- 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 27 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2453 ударні БпЛА типу Shahed;
- 659 розвідувальних БпЛА;
- 1479 БпЛА інших типів.
Авіація впродовж травня здійснила 895 літаковильотів, зокрема:
- близько 580 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 220 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
У червні авіацією Сил оборони було знищено 646 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки російських окупантів.