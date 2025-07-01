​Протягом червня Сили ППО знищили 4750 повітряних цілей

У червні авіацією Сил оборони було знищено 646 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення , а також місця скупчення живої сили та техніки російських окупантів.

Так, було збито:

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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