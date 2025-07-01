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Росія вдарила по Кам'янському району. Є жертви (доповнено)

Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі. 

Вранці вівторка армія Росії атакувала ракетою Кам’янський район Дніпропетровської області. На місці влучання спалахнула пожежа.

За оновленими даними, є жертви – їхню кількість з'ясовують. Про удар повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

“Залишайтеся у безпечному місці. Продовжується тривога”, – написав він близько 9:40. 

Згодом він повідомив, що удар призвів до жертв і поранених. 

О 9:32 Повітряні сили попередили про рух ворожої швидкісної цілі в напрямку Кривого Рогу, ще за чверть години до цього – про швидкісну ціль в Дніпропетровській області курсом на Кропивницький.

  • Дніпропетровська область зазнає ворожих ударів щоденно. Учора ворог атакував ТЦК в Кривому Розі.
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