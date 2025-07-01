Показання та протипоказання до професійної чистки зубів

Навіть така корисна і проста процедура, як професійна чистка зубів, має ряд протипоказань. Дізнаватися про них краще у фахівців. Тому ми розпитали стоматологів клініки «Lumident», для яких пацієнтів професійна гігієна підходить, а кому краще утриматися.

Сьогодні професійна чистка зубів проводиться в більшості респектабельних стоматологій. «Lumident», стоматологічна клініка на Позняках – не виключення, і на сторінці сайту https://www.lumident.kiev.ua/ua/stomatologiya-poznyaki-osokorki ви можете записатися на чистку просто зараз. А за посиланням https://www.lumident.kiev.ua/ua/services/gigiena — знайти всі подробиці про хід і вартість такої гігієни. Наша ж стаття підкаже, якими є показання та протипоказання до процедури.

Показання до професійної чистки зубів

Чистка зубів у стоматолога є досить універсальним і простим у виконанні методом підвищити естетику посмішки та убезпечити ротову порожнину від бактерій. Саме тому вона показана широкому колу пацієнтів:

після рутинного огляду та лікування карієсу;

при недостатній домашній гігієні;

курцям;

пацієнтам із ортодонтичними конструкціями: особливо, брекетами;

пацієнтам із імплантами та протезами;

при підготовці до стоматологічних операцій, зокрема – імплантації та протезування;

людям, які часто вживають фарбуючі продукти (каву, яскраві фрукти, вино);

дітям і підліткам;

вагітним та годуючим жінкам для профілактики карієсу за захворювань ясен;

для м’якого відбілювання зубів та підтримання їхнього природного відтінку.

Отже, стоматологічна клініка на Осокорках «Lumident» готова впевнено пропонувати професійну чистку майже кожному пацієнту, який дбає про здоров’я та красу своєї посмішки. До того ж, додаткова перевага, яку має професійна чистка зубів – ціна. Вона не лише є демократичною та доступною, а й дозволяє профілактувати різні стоматологічні проблеми, які без чистки довелося б лікувати, витрачаючи час і більший обсяг коштів.

Протипоказання до професійної чистки зубів

Незважаючи на простоту процедури, вона має ряд протипоказань:

гострі запалення в ротовій порожнині (стоматит, пародонтит, гінгівіт);

новоутворення (кіста, флюс);

підвищена чутливість зубів;

декомпенсований цукровий діабет;

захворювання серцево-судинної системи;

респіраторні інфекції;

наявність кардіостимулятора;

гепатити;

ВІЛ;

туберкульоз.

Отже, протипоказання є досить серйозними, і на них досить важко не звернути увагу. Однак, наприклад, після одужання від вірусної інфекції пацієнт може спокійно записуватися на чистку: це тимчасове протипоказання.

Важливо враховувати індивідуальні особливості кожного пацієнта, тому фахівці стоматологічного центру на Позняках «Lumident» збирають повний анамнез під час консультації. І тоді рекомендують виключно ті процедури, які дійсно необхідні та підходять особисто вам.