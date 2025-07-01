У Покровську Донецької області під час евакуації важкопоранених екіпаж "Білий янгол" потрапив під удар дронів. Екстремальну евакуацію здійснили поліцейські підрозділу "Білий янгол" спільно з ГО "Капеланський патруль" на транспорті капеланів.

Як повідомили у Нацполіції, через пряме влучання один правоохоронців отримав поранення, а евакуаційний автомобіль капеланів вийшов з ладу.

Авто перевозило трьох цивільних, один з яких втратив ногу та стікав кров’ю. Через цинічну російську атаку було втрачено дорогоцінні хвилини для порятунку життя – чоловік помер у лікарні.

Росіяни атакували евакуаційників тричі. Перший дрон настиг їх на під’їзді до міста, ще один – у середмісті. У Нацполіції кажуть, що це було прицільне полювання, але тоді екіпажу пощастило – дрони впали поруч.

Одночасно мішенню ворога стала цивільна пара на велосипедах. Чоловік та дівчина їхали до місця, де можна підзарядити телефон. Внаслідок вибуху обидва отримали важкі поранення, у 42-річного водія сталась травматична ампутація ноги. Поліцейські знайшли їх просто на дорозі, надали першу допомогу та поїхали до лікарні разом зі ще одним пораненим.

"У цю мить російські війська вдарили по автомобілю дроном «Молнія». Машина отримала численні пошкодження та не могла їхати далі. Наш колега був поранений, а на руках – людина на межі життя та смерті. Ми викликали підмогу та відправили з нею цивільних поранених, сподіваючись на диво. Але його не сталось, росія забрала ще одне життя", – розповів начальник підрозділу "Білий янгол" Геннадій Юдін.

Рятувальна операція відбувалась в два етапи: спочатку евакуювали поранених цивільних, потім правоохоронців забрала група патрульної поліції.

Наразі поранений поліцейський Костянтин Туницький проходить лікування, у нього осколкове поранення ноги, загрози життю немає.

На сьогодні в Покровську залишається близько 1700 жителів.