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Донецька ОВА заявила, що Костянтинівка перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Влада закликала евакуюватися

Ворог системно руйнує критичну інфраструктуру.

Донецька ОВА заявила, що Костянтинівка перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Влада закликала евакуюватися
Костянтинівка
Фото: Донецька ОВА

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що Костянтинівка перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Через обстріли майже половина міста – без світла. 1,9 тис. будинків у Сантуринівці залишаються без газу, відновити його подачу наразі неможливо. Водопостачання – один раз на добу з 17:00 до 20:00, лише 20-25% від потреби.

Через удари дронами скасовано рух міських автобусів. Приміський маршрут до Дружківки працює обмежено.

У місті встановлено 7 резервуарів та 11 ємностей для води, діють 12 свердловин, 6 з яких із очищенням. Працює 5 пунктів незламності, ще 2 – у режимі очікування.

Попри все, в місті працюють медики, комунальники, поліція, влада. Але ворог системно руйнує критичну інфраструктуру.

ОВА зазначає, що евакуація – це не просто вибір. Це питання життя.

  • 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)
  • Для тяжкохворих – 0800332614
  • Костянтинівська ВА – 050 567 88 87, 093 420 18 83

“Захистіть себе і близьких. Евакуюйтесь!” – йдеться у повідомленні.
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