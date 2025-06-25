Генпрокурор Руслан Кравченко призначив трьох заступників

Сьогодні Максим Крим, Марія Вдовиченко та Андрій Лещенко почали виконання своїх обов’язків.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко призначив трьох заступників, повідомляє пресслужба відомства.

Рада прокурорів України на засіданні прийняла рішення про надання рекомендацій на призначення на посади заступників Генерального прокурора Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка.

Генеральний прокурор погодився з цим рішенням та 24 червня 2025 року підписав накази про їх призначення на посади заступників Генерального прокурора.

За кожним із заступників закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть.

До цього Максим Крим обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури, Марія Вдовиченко – виконувала обв’язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

25 червня заступники Генерального прокурора почали виконання своїх обов’язків.