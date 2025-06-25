Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Суми за три дні?
Суми за три дні?
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
ГоловнаСуспільствоПодії

Генпрокурор Руслан Кравченко призначив трьох заступників

Сьогодні Максим Крим, Марія Вдовиченко та Андрій Лещенко почали виконання своїх обов’язків.

Генпрокурор Руслан Кравченко призначив трьох заступників
Руслан Кравченко
Фото: Олександр Ратушняк

Генеральний прокурор Руслан Кравченко призначив трьох заступників, повідомляє пресслужба відомства. 

Рада прокурорів України на засіданні прийняла рішення про надання рекомендацій на призначення на посади заступників Генерального прокурора Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка.

Генеральний прокурор погодився з цим рішенням та 24 червня 2025 року підписав накази про їх призначення на посади заступників Генерального прокурора. 

За кожним із заступників закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

До цього Максим Крим обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури, Марія Вдовиченко – виконувала обв’язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

25 червня заступники Генерального прокурора почали виконання своїх обов’язків.

  • 17 червня Верховна Рада підтримала призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України за поданням президента Володимира Зеленського. 21 червня президент підписав указ про призначення Кравченка генпрокурором.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies