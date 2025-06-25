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Одна людина вбита, вісім поранені внаслідок вчорашніх ударів ворога по Херсону і області

Окупанти атакували інфраструктуру й оселі. 

Одна людина вбита, вісім поранені внаслідок вчорашніх ударів ворога по Херсону і області
Фото: EPA/UPG

Одна людина вбита і вісім поранені внаслідок російських вчорашніх ударів по Херсонській області. Ворог атакував критичну, соціальну інфраструктури і будинки.

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Придніпровське, Наддніпрянське, Садове, Зеленівка, Приозерне, Велетенське, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новоберислав, Тараса Шевченка, Томарине, Шляхове, Тягинка, Одрадокам'янка, Дудчани, Саблуківка, Республіканець, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Новорайськ, Нововоронцовка, Осокорівка, Костирка, Козацьке, Веселе та місто Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопроводи, сільгосптехніку та приватні автомобілі", – розповів він. 

За інформацією начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька, усі вісім поранених – з Херсонської громади.

"Під вогнем російської авіації, артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Наддніпрянське, Зеленівка, Приозерне та Садове. Зокрема, пошкоджено та зруйновано обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури – приватні будинки та автомобіль", – сказав він. 
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