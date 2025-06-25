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Статут Спеціального трибуналу щодо агресії проти України готовий

Документ представили в Офісі Президента.

Статут Спеціального трибуналу щодо агресії проти України готовий
Фото: EPA/UPG

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра повідомила про фіналізацію Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

За словами посадовиці, цей документ є історичним досягненням для усієї архітектури міжнародного права. З ним є "реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв'язав цю війну".

Ключові положення Статуту Спеціального трибуналу щодо агресії проти України

  • Жодних імунітетів для агресорів: навіть чинні очільники держави-агресора не уникнуть відповідальності.
  • Повністю міжнародна юрисдикція: Трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури
  • Злочин агресії — визначено чітко: основу становить стаття 8 bis Римського статуту МКС, доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН.
  • Співпраця з МКС, а не конкуренція: спецтрибунал не підриває Міжнародний кримінальний суд — він його доповнює. Провадження можуть йти паралельно, а у випадку передачі обвинуваченого до МКС — процес у Трибуналі призупиняється.
  • Повноцінні заочні процеси: включення механізму in absentia. Це дає змогу отримувати вироки навіть без присутності обвинувачених — зокрема проти політичного та військового керівництва Росії (а потенційно також Білорусі та КНДР).
  • Юридичне встановлення істини: створення Спецтрибуналу — це шанс на перше офіційне міжнародне визнання злочину агресії з боку РФ ще з 2014 року. Його обвинувальні акти стануть юридичною правдою про те, хто почав цю війну, коли і як. Так, як це зробив Нюрнберг.

Створення Спецтрибуналу підтримала Парламентська Асамблея Ради Європи
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