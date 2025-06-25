Статут Спеціального трибуналу щодо агресії проти України готовий

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра повідомила про фіналізацію Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

За словами посадовиці, цей документ є історичним досягненням для усієї архітектури міжнародного права. З ним є "реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв'язав цю війну".

Ключові положення Статуту Спеціального трибуналу щодо агресії проти України

Жодних імунітетів для агресорів: навіть чинні очільники держави-агресора не уникнуть відповідальності.

Повністю міжнародна юрисдикція: Трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури

Злочин агресії — визначено чітко: основу становить стаття 8 bis Римського статуту МКС, доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН.

Співпраця з МКС, а не конкуренція: спецтрибунал не підриває Міжнародний кримінальний суд — він його доповнює. Провадження можуть йти паралельно, а у випадку передачі обвинуваченого до МКС — процес у Трибуналі призупиняється.

Повноцінні заочні процеси: включення механізму in absentia. Це дає змогу отримувати вироки навіть без присутності обвинувачених — зокрема проти політичного та військового керівництва Росії (а потенційно також Білорусі та КНДР).

Юридичне встановлення істини: створення Спецтрибуналу — це шанс на перше офіційне міжнародне визнання злочину агресії з боку РФ ще з 2014 року. Його обвинувальні акти стануть юридичною правдою про те, хто почав цю війну, коли і як. Так, як це зробив Нюрнберг.

Створення Спецтрибуналу підтримала Парламентська Асамблея Ради Європи.