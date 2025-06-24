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Поліцейські евакуювали двох жінок і кількох котів із Берислава

Одну з жінок та котів передали рідним.

Поліцейські евакуювали двох жінок і кількох котів із Берислава
Ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Поліцейські продовжують проводити евакуацію цивільного населення з прифронтового Берислава у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Поліцейські евакуювали 63-річну жінку, яка потребувала виїзду в безпечніше місце. За допомогою броньованого автомобіля правоохоронці перевезли її до більш безпечнішого населеного пункту.

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“З іншої адреси на тій самій вулиці евакуювали 77-річну жінку разом із кількома котами, яких господиня вирішила взяти з собою”, - зазначили в поліції, і додали, що  жінку з котами відвезли до іншого населеного пункту, де передали родичам.
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