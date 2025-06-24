ПАРЄ схвалила резолюцію про швидке звільнення військовополонених за формулою «всіх на всіх»

У Страсбурзі ПАРЄ підтримала резолюцію, яка закликає до політичних переговорів для прискорення обміну та звільнення військовополонених за формулою «всіх на всіх».

Про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Резолюція набрала 88 голосів.

«Йдеться про тисячі українських захисників, які перебувають у російському полоні — часто без жодної інформації для родин, без медичної допомоги, під тортурами та приниженнями. Йдеться не лише про наших військових, а й про тисячі цивільних заручників, яких РФ незаконно утримує в окупованих територіях і в самій Росії. Серед них — і діти, яких депортують, розлучають з батьками, піддають русифікації», - пояснила депутатка.

Кравчук наголосила, що злочини Росії — це «системні порушення Женевських конвенцій, які світ не має права ігнорувати».

«95% наших військових, які повертаються з полону, свідчать про тортури. Зафіксовано 177 позасудових страт, з них 109 — лише за 2024 рік. Водночас Україна, на відміну від агресора, дотримується міжнародного гуманітарного права. Це визнають і ООН, і ОБСЄ», - зазначила депутатка.

Резолюція ПАРЄ закликає всі держави:

підтримати політичні переговори для обміну полоненими;

посилити роль Червоного Хреста;

створити постійний механізм обміну та повернення поранених і тяжкохворих;

забезпечити реабілітацію для звільнених українців;

притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності, зокрема через Міжнародний кримінальний суд.

20 червня Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників. Попередній етап обміну відбувся 19 червня. До цього відбулися ще три етапи. Це – результат домовленостей, яких українська і російська делегація досягнули в Стамбулі на початку червня.