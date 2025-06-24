МЗС і ГУР евакуювали з Ірану ще 31 українця

Головне управління розвідки і Міністерство закордонних справ евакуювали 31 громадянина України з Ірану.
За інформацією ГУР, евакуацію здійснили транзитом через територію Азербайджану до Молдови. Наразі всі українці прямують до Києва.
Розвідка зазначила, що 24 червня відбувся завершальний етап комплексної операції в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки.
- 23 червня у межах окремої операції з території Ізраїлю евакуювали 176 осіб, з яких 133 — громадяни України.