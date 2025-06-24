Зеленський на саміті НАТО: нам все ще потрібна ППО

Також президент України сподівається на спільне виробництво зброї і масштабну військову допомогу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує додаткових систем ППО.

Про це глава держави заявив у короткій заяві перед початком саміту НАТО, виступаючи разом з генсеком Альянсу Марком Рютте, передає Укрінформ.

«Нам все ще потрібна протиповітряна оборона, і ми все ще маємо підтримку в цьому напрямку від партнерів та розраховуємо на її продовження. А також сподіваємося на спільне виробництво (зброї) і масштабну військову допомогу», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що про посилення української ППО йшлося під час Вашингтонського саміту НАТО торік.

«Рішення Вашингтонського саміту, який відбувся минулого року, дуже важливе. Важливо, що цей напрямок не змінюється», – сказав президент.