Міноборони та НАТО залучили майже 37 млн євро на супутниковий зв’язок для Сил оборони

Міністерство оборони України та НАТО реалізували низку спільних проєктів з розвитку цифрової інфраструктури України, які дали змогу покращити забезпечення українських захисників засобами зв’язку та інформаційними системами, а також посилити спроможності бойового управління і ситуаційної обізнаності.
Про це йшлося під час зустрічі заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко із заступником директора Цифрового штабу НАТО Марко Кріскуоло та генеральним директором Агенції НАТО зі зв’язку та інформації (NCIA) Людвігом Декампсом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає українське оборонне відомство.
«Досвід України на передовій у сфері цифрової трансформації, зокрема у використанні хмарних технологій та штучного інтелекту, демонструє, що безпечні й гнучкі цифрові можливості можуть масштабуватися навіть у найскладніших умовах. Це потужний приклад інновацій та стійкості в дії», – сказав Марко Кріскуоло, заступник директора Цифрового штабу НАТО.
НАТО надає практичну підтримку Україні через Комплексний пакет допомоги (КПД).
Основні результати співпраці на цей момент:
- Майже 37 мільйонів євро на супутниковий зв’язок – включно із супутниковими радіостанціями, трекерами та послугами. Очікується, що загальна вартість проєктів перевищить 70 мільйонів євро в найближчі місяці
- Триває співпраця та підтримка Центру інновацій і розвитку оборонних технологій, що включає взаємодію з командою розробників бойової системи DELTA
- 3 000 ноутбуків, 728 принтерів, 485 планшетів, 72 монітори, а також серверне та мережеве обладнання було доставлено до Центру обробки даних Міністерства оборони – на підтримку розширення Медичної інформаційної системи, яка є головним компонентом медичної реформи в Силах оборони
- Підвищення взаємосумісності між українськими й натівськими спроможностями
- Участь України в ключових ініціативах НАТО у сфері зв’язку, управління, комп’ютерних технологій (C4), зокрема у Federated Mission Networking (FMN), хмарних ініціативах та навчаннях з валідації взаємосумісності
- Надання обладнання та програмного забезпечення і проведення відповідних навчань для посилення протиповітряної оборони.
NCIA є виконавчим органом багатьох проєктів у межах КПД для України, а також надає консультаційну й технічну підтримку в межах двостороннього Меморандуму про технічне співробітництво між Україною та NCIA, підписаного у січні 2022 року.