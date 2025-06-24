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Міноборони та НАТО залучили майже 37 млн євро на супутниковий зв’язок для Сил оборони

Включно із супутниковими радіостанціями, трекерами та послугами.

Міноборони та НАТО залучили майже 37 млн євро на супутниковий зв’язок для Сил оборони
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України та НАТО реалізували низку спільних проєктів з розвитку цифрової інфраструктури України, які дали змогу покращити забезпечення українських захисників засобами зв’язку та інформаційними системами, а також посилити спроможності бойового управління і ситуаційної обізнаності.

Про це йшлося під час зустрічі заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко із заступником директора Цифрового штабу НАТО Марко Кріскуоло та генеральним директором Агенції НАТО зі зв’язку та інформації (NCIA) Людвігом Декампсом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає українське оборонне відомство. 

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«Досвід України на передовій у сфері цифрової трансформації, зокрема у використанні хмарних технологій та штучного інтелекту, демонструє, що безпечні й гнучкі цифрові можливості можуть масштабуватися навіть у найскладніших умовах. Це потужний приклад інновацій та стійкості в дії», – сказав Марко Кріскуоло, заступник директора Цифрового штабу НАТО. 

НАТО надає практичну підтримку Україні через Комплексний пакет допомоги (КПД).

Основні результати співпраці на цей момент:

  • Майже 37 мільйонів євро на супутниковий зв’язок – включно із супутниковими радіостанціями, трекерами та послугами. Очікується, що загальна вартість проєктів перевищить 70 мільйонів євро в найближчі місяці
  • Триває співпраця та підтримка Центру інновацій і розвитку оборонних технологій, що включає взаємодію з командою розробників бойової системи DELTA
  • 3 000 ноутбуків, 728 принтерів, 485 планшетів, 72 монітори, а також серверне та мережеве обладнання було доставлено до Центру обробки даних Міністерства оборони – на підтримку розширення Медичної інформаційної системи, яка є головним компонентом медичної реформи в Силах оборони
  • Підвищення взаємосумісності між українськими й натівськими спроможностями
  • Участь України в ключових ініціативах НАТО у сфері зв’язку, управління, комп’ютерних технологій (C4), зокрема у Federated Mission Networking (FMN), хмарних ініціативах та навчаннях з валідації взаємосумісності
  • Надання обладнання та програмного забезпечення і проведення відповідних навчань для посилення протиповітряної оборони.

NCIA є виконавчим органом багатьох проєктів у межах КПД для України, а також надає консультаційну й технічну підтримку в межах двостороннього Меморандуму про технічне співробітництво між Україною та NCIA, підписаного у січні 2022 року.
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