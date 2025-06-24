Україна та Британія запускають нову ініціативу зі спільного виробництва дронів

Протягом перших трьох років британці фінансуватимуть закупівлю цілого спектра українських дронів, які будуть виготовлятися у Великій Британії. Поки йде війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони України.

Україна та Велика Британія запускають нову ініціативу зі спільного виробництва дронів. Такої домовленості досягли президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Кір Стармер, передає Міноборони України із посиланням на міністра Рустема Умєрова.

В межах ініціативи протягом перших трьох років цього мегапроєкту британська сторона фінансуватиме закупівлю цілого спектра українських дронів, які будуть виготовлятися у Великій Британії.

Завдяки цьому британські оборонні компанії зможуть швидко проєктувати і виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах.

Поки йде війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони. Водночас після її закінчення Великобританія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники.

Зазначається, що це сприятиме масштабуванню передових технологій, збільшенню виробництва безпілотників та інтеграції наших оборонних промисловостей.

“Вдячний британському уряду, моєму колезі міністру оборони Великої Британії та народу за системну підтримку на десятиріччя вперед”, – заявив Умєров.