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На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали четверо людей

Пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і магазин.

На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали четверо людей
Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області через російські атаки постраждали четверо людей. 

Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, вночі та вранці агресор бив по Нікопольщині, спрямовуючи на район артилерію й FPV-дрони. 

Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. 

Постраждали четверо людей. Жінки 34 і 40 років, чоловіки – 36 та 44. Всі на амбулаторному лікуванні. 

Пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і магазин.

наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки російської атаки

  • Нещодавно через дронові та артилерійські атаки на Дніпропетровщині були поранені семеро людей. 
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