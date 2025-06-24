На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали четверо людей

У Дніпропетровській області через російські атаки постраждали четверо людей.
Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, вночі та вранці агресор бив по Нікопольщині, спрямовуючи на район артилерію й FPV-дрони.
Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.
Постраждали четверо людей. Жінки 34 і 40 років, чоловіки – 36 та 44. Всі на амбулаторному лікуванні.
Пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і магазин.
- Нещодавно через дронові та артилерійські атаки на Дніпропетровщині були поранені семеро людей.