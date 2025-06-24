Упродовж доби четверо жителів Харківщини постраждали через російські атаки. Серед них – дитина.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів області.

Внаслідок обстрілів постраждали 4 людини, серед них 1 дитина: у Харкові – 54-річний чоловік, 46-річна жінка і 15-річна дівчина; у с. Івашки Золочівської громади – 65-річна жінка.

Ворог атакував 7 БпЛА Немишлянський та Салтівський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 КАБ;

2 БпЛА типу «Шахед»;

7 БпЛА типу «Герань-2»;

2 fpv-дрони;

1 БпЛА типу «Молнія»;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 17 приватних будинків, лікарню, цивільне підприємство, 6 автомобілів, електромережі, господарчі споруди, гараж;

У Харківському районі пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 4 автомобілі (м. Дергачі);

У Куп'янському районі пошкоджено 3 приватні будинки, гараж, літню кухню, господарчу споруду (м. Куп'янськ);

У Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, гараж (сел. Борова);

У Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Івашки).

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Дворічна, Глибоке, Вовчанські Хутори, Красне Перше та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Кругляківки та у напрямках Піщаного, Петропавлівки.