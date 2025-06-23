Фінляндія оголосила про черговий пакет допомоги Україні

Фінляндія надасть Україні чергову, 29-ту партію оборонного обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

“Рішення з цього питання готується для прийняття урядом та президентом Республіки”, - зазначили в Міноборони.

Вартість пакету оцінюється в суму приблизно 143 млн євро. А загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією до України, зараз становить 2,8 млрд євро.

“Ця партія включає перші поставки від вітчизняної промисловості, які були замовлені в рамках програми підтримки України, запущеної Міністерством оборони”, - повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Втім, з питань безпеки точний вміст, спосіб доставки або графік допомоги не розголошуватимуться.