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Фінляндія оголосила про черговий пакет допомоги Україні

Новий пакет включатиме першу частину оборонного обладнання фінської промисловості.

Фінляндія оголосила про черговий пакет допомоги Україні
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба уряду Фінляндії

Фінляндія надасть Україні чергову, 29-ту партію оборонного обладнання. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

“Рішення з цього питання готується для прийняття урядом та президентом Республіки”, - зазначили в Міноборони.

Вартість пакету оцінюється в суму приблизно 143 млн євро. А загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією до України, зараз становить 2,8 млрд євро.

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“Ця партія включає перші поставки від вітчизняної промисловості, які були замовлені в рамках програми підтримки України, запущеної Міністерством оборони”, - повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Втім, з питань безпеки точний вміст, спосіб доставки або графік допомоги не розголошуватимуться. 
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