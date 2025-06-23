Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Херсоні

Російські окупанти атакували з дрона цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок атаки постраждав водій.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Внаслідок вибуху чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення обличчя, плеча та грудної клітини", — ідеться у повідомленні.
Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні для надання меддопомоги.
- Російські окупанти продовжують терор цивільного населення Херсона та області. Унаслідок обстрілів РФ 23 червня загинули дві людини, ще дві постраждали.