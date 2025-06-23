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Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Херсоні

Унаслідок атаки постраждав водій авто.

Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Херсоні
пошкоджене російським дроном у Херсоні цивільне авто
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Російські окупанти атакували з дрона цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок атаки постраждав водій.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок вибуху чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення обличчя,  плеча та грудної клітини", — ідеться у повідомленні.

Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні для надання меддопомоги.
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