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"Маленьких донатів не буває, війську потрібна будь-яка підтримка", - боєць з позивним Світло

Війську завжди потрібна допомога. 

"Маленьких донатів не буває, війську потрібна будь-яка підтримка", - боєць з позивним Світло
Боєць із позивним Світло

В другій частині інтерв’ю дроновод та інженер на позивний Світло розповідає про те, на чому знається найкраще - про БПЛА. А також про те, наскільки необхідна буває допомога волонтерів.

“Маленьких донатів, - говорить боєць, - не буває, війську потрібна будь-яка підтримка. Кожні 30-50 гривень складаються у суми та йдуть на купівлю необхідних для дронів компонентів". Детальніше про це - у відео.
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