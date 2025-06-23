В другій частині інтерв’ю дроновод та інженер на позивний Світло розповідає про те, на чому знається найкраще - про БПЛА. А також про те, наскільки необхідна буває допомога волонтерів.

“Маленьких донатів, - говорить боєць, - не буває, війську потрібна будь-яка підтримка. Кожні 30-50 гривень складаються у суми та йдуть на купівлю необхідних для дронів компонентів". Детальніше про це - у відео.