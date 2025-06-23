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Унаслідок російської атаки на Сумщині постраждали 5 цивільних, серед них — двоє дітей

Під ворожим ударом опинилися Краснопільська і Путивльська громади Сумщини.

Унаслідок російської атаки на Сумщині постраждали 5 цивільних, серед них — двоє дітей
Фото: Сумська ОВА

Через російські обстріли у Краснопільській та Путивльській громадах Сумщини постраждали п'ятеро цивільних, серед них двоє дітей. 

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Краснопільській громаді російський безпілотник атакував село. Унаслідок обстрілу поранення отримав місцевий мешканець.

У Путивльській громаді внаслідок удару БпЛА, за попередніми даними, четверо людей звернулися по медичну допомогу. Серед них хлопчик 6 років та дівчина – 16. 

Пошкоджені прилеглі будівлі, автомобіль.
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