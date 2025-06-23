Унаслідок російської атаки на Сумщині постраждали 5 цивільних, серед них — двоє дітей

Через російські обстріли у Краснопільській та Путивльській громадах Сумщини постраждали п'ятеро цивільних, серед них двоє дітей.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
У Краснопільській громаді російський безпілотник атакував село. Унаслідок обстрілу поранення отримав місцевий мешканець.
У Путивльській громаді внаслідок удару БпЛА, за попередніми даними, четверо людей звернулися по медичну допомогу. Серед них хлопчик 6 років та дівчина – 16.
Пошкоджені прилеглі будівлі, автомобіль.
- У Сумах внаслідок ворожої атаки пошкоджені покрівля та близько 20 вікон у багатоповерхівці. БпЛА влучив у житловий будинок на території Сумської громади.