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Глава СБУ розповів деталі підводного ураження Кримського мосту

Для ураження використали 2,2 тисячі кілограмів вибухівки по ключових опорах моста.

Глава СБУ розповів деталі підводного ураження Кримського мосту
Глава СБУ Василь Малюк
Фото: надано пресслужбою СБУ

"Початок нової ери": під час третього ураження Кримського моста СБУ використала 2,2 тисячі кілограмів вибухівки по ключових опорах. 

Про це Василь Малюк розповів на зустрічі з журналістами 22 червня.

"Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг. Тобто двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це — початок нової епохи", — каже Малюк. 

Глава СБУ відзначив, що Кримський міст атакований тричі: "у 2022 році заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ "Sea Baby" по воді. Третій раз — у червні цього року ми зайшли під водою". 

Малюк відзначив, що разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ розпочали нову епоху "морської історії".
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