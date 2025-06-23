Малюк заявив про підготовку замаху на нього, Буданова і брата Єрмака

Росія готувала замах на голову СБУ Василя Малюка і керівника Головного управління розвідки міноборони Кирила Буданова. Про це Малюк розповів на зустрічі з журналістами 22 червня.

А для одного з замахів на президента Володимира Зеленського Росія задіяла завербованого військового пенсіонера, громадянина Польщі. У його викритті допомогла польська сторона.

"Задача була: фізичне усунення Президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося декілька варіантів. Один з них – це був FPV-дрон, інший – це снайперський комплекс. Це все було реалізовано, ми його затримали. Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота", – сказав Малюк.

Ще один замах на президента готував співробітники Управління державної охорони – про це СБУ повідомляла ще в 2024.

"За їх злочинним задумом, вони підшукували людей і мали це реалізувати під час його переходу на території Офісу Президента України. Разом з ним був затриманий інший полковник. Працювали вони на фсб рф, а саме на 5-ту службу. На той час її очолював генерал-лейтенант Бєсєда. До речі, після цього провалу його путін зняв, він залишився радником в системі фсб", – додав очільник Служби безпеки.

Окремо він розповів про підготовку замаху на брата голови Офісу президента – Дениса Єрмака. За його словами, він зараз служить у ГУРі снайпером, але працює і з дронами.

"Але окрім того, зараз працює на дронах, більшість часу перебуває на лінії бойового зіткнення. Варіант ліквідації був наступний: він перебуває на лінії бойового зіткнення (на той час в Запоріжжі), як тільки повертається з бойового розпорядження – працювати по ньому вибуховим пристроєм. Виконавець – харків’янин, нахабний, молодий, грамотний інженер, тобто той, хто фахово може виготовити вибуховий пристрій. Приїхав в Київ, зняв квартиру. Нам вдалося, поки він купував всі необхідні компоненти, поставити відео і аудіо контроль в квартиру. Тож ми повністю контролювали перебіг подій. Окрім цього вдалося зробити технічне проникнення до його телефону, де ми зафіксували багато розмов, де куратори прям в деталях управляли всім процесом. Чотири ночі виконавець займався тільки вибухівкою. Вдень він відсипався, вночі – починав все майструвати. Загальна вага, яку він «накрутив», була 2,5 кг. Плюс вражаючі елементи, сам робив детонатор. Вів спостереження за Денисом, до речі, взагалі неповнолітній хлопчинка, йому 14 років. Проводив «візуалку» в дворі, за місцем проживання. На той момент Денис перебував по БРці на Запоріжжі, але дружина і двоє дітей перебували в Києві. Зі зрозумілих причин ми забрали їх з адреси", – розповів він.

Малюк уточнив, що для підриву джипу достатньо 800 грам такої вибухівки. Тож 2,5 кг вистачило б для руйнування значної площі. За російським задумом, виконавець мав подзвонити в двері і передати посилку з вибухівкою. Він купив два телефони, один з яких був приєднаний до вибухівки.

"В русаків був слуховий контроль – якби вони почули, що агент підійшов до цілі та йому відкрили двері, вони б одразу організували вибух. Живого не було б ні того, хто приніс, ні того, хто за дверима. Вони хотіли здійснити теракт до 15:00 15 травня. Цього дня була зустріч в Стамбулі, тож ворог хотів реалізувати свій задум до її початку. Зрозуміло, що це могло вплинути на перемовний процес, оскільки Андрій Єрмак входив до складу цієї групи. Здійснити задумане росіянам ми не дали", – пояснив Малюк.