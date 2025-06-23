Унаслідок атаки ворога у Києві пошкоджено вихід № 8 станції метро "Святошин" – до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в сторону мосту.
Про це повідомили у “Київському мітрополітені”.
Наразі вихід зачинений. Для ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено більше 20 працівників метрополітену. Також задіяна спеціальна техніка.
“Про відновлення роботи вестибюля буде повідомлено додатково”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Також йдеться, що цієї ночі в укриття прийшли майже 17 000 людей, з яких більше 1 000 – діти.
- 46 підземних станцій метро працюють цілодобово в режимі укриття. На час повітряної тривоги відкриті всі без винятку вестибюлі. Черговий персонал під час тривоги перебуває на платформі.
- На станціях є стільці, модульні лави та ковдри. Однак працівники радять брати із собою теплі речі та пледи.