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Через пошкодження після атаки РФ у Києві закрили один з виходів станції метро “Святошин”

Для ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено більше 20 працівників метрополітену. 

Через пошкодження після атаки РФ у Києві закрили один з виходів станції метро “Святошин”
Фото: Київський метрополітен

Унаслідок атаки ворога у Києві пошкоджено вихід № 8 станції метро "Святошин" – до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в сторону мосту.

Про це повідомили у “Київському мітрополітені”.

Наразі вихід зачинений. Для ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено більше 20 працівників метрополітену. Також задіяна спеціальна техніка. 

“Про відновлення роботи вестибюля буде повідомлено додатково”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Також йдеться, що цієї ночі в укриття прийшли майже 17 000 людей, з яких більше 1 000 – діти. 

Фото: Київський метрополітен

Фото: Київський метрополітен

Фото: Київський метрополітен

Фото: Київський метрополітен

  • 46 підземних станцій метро працюють цілодобово в режимі укриття. На час повітряної тривоги відкриті всі без винятку вестибюлі. Черговий персонал під час тривоги перебуває на платформі.
  • На станціях є стільці, модульні лави та ковдри. Однак працівники радять брати із собою теплі речі та пледи.
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