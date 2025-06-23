Для ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено більше 20 працівників метрополітену.

Унаслідок атаки ворога у Києві пошкоджено вихід № 8 станції метро "Святошин" – до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в сторону мосту.

Про це повідомили у “Київському мітрополітені”.

Наразі вихід зачинений. Для ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено більше 20 працівників метрополітену. Також задіяна спеціальна техніка.

“Про відновлення роботи вестибюля буде повідомлено додатково”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Також йдеться, що цієї ночі в укриття прийшли майже 17 000 людей, з яких більше 1 000 – діти.

Фото: Київський метрополітен

Фото: Київський метрополітен

Фото: Київський метрополітен

Фото: Київський метрополітен