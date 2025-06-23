По Харківщині росіяни застосували чотири авіабомби і дрон, постраждала людина

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина. Ворог застосував авіабомби і дрон.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У с. Постольне Золочівської громади постраждав 80-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 4 КАБ;
- 1 БпЛА тип (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Козача Лопань);
- у Куп'янському районі пошкоджено 5 приватних будинків (м. Куп'янськ);
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Постольне).
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося три ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки.