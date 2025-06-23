По Харківщині росіяни застосували чотири авіабомби і дрон, постраждала людина

У області є руйнування і ушкодження.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина. Ворог застосував авіабомби і дрон.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У с. Постольне Золочівської громади постраждав 80-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 КАБ;

1 БпЛА тип (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Козача Лопань);

у Куп'янському районі пошкоджено 5 приватних будинків (м. Куп'янськ);

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Постольне).

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки.