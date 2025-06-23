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Окупанти атакували Миколаївщину ракетами, дронами та із артилерії, постраждали люди

Пошкоджені будинки, авто, лінія електропередач та трансформаторна підстанція.

Окупанти атакували Миколаївщину ракетами, дронами та із артилерії, постраждали люди
Фото: Анна Стешенко

Упродовж доби окупанти атакували Миколаївську область ракетами, дронами та із артилерії. Постраждали троє людей.

Як повідомив начальник ОВА Віталій Кім, у ніч на 23 червня ППО знищила два БпЛА типу «Shahed-136/131». 

Учора, 22 червня, о 17:05 ворог спрямував дві авіаційні ракети, попередньо Х-59/69, по Очакову. Внаслідок ракетної атаки поранені троє людей. Їх госпіталізували, станом на ранок у всіх постраждалих стан стабільний без погіршень. Крім того, пошкоджені два багатоквартирні будинки, 22 приватних будинки, лінія електропередачі та автомобіль. Виникла пожежа сухої трави, яку ліквідували. 

Учора, 22 червня, ворог тричі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка пошкоджена трансформаторна підстанція, її полагодили і усі споживачі заживлені. Крім того, на місці виникла пожежа сухої трави на відкритій місцевості. Внаслідок іншого обстрілу також виникла пожежа сухої трави, яку ліквідували. Постраждалих немає.

Уранці, 23 червня, о 05:34 ворог здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Постраждалих немає.

  • На початку червня ворог дроном атакував мікроавтобус на Миколаївщині і важко поранив чоловіка.
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