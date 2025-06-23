Армія окупантів втратила понад 1000 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1010 окупантів, 1 ворожий танк, 5 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 2 РСЗВ, та 127 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 012 500 (+1010) осіб
- танків – 10965 (+1) од
- бойових броньованих машин – 22872 (+5) од
- артилерійських систем – 29490 (+58) од
- РСЗВ – 1423 (+2) од
- засоби ППО – 1188 (+0) од
- літаків – 416 (+0) од
- гелікоптерів – 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41717 (+138)
- крилаті ракети – 3376 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52861 (+127) од
- спеціальна техніка – 3920 (+0).
Дані уточнюються.