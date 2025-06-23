На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія окупантів втратила понад 1000 солдатів

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 1 012 500 осіб.

Армія окупантів втратила понад 1000 солдатів
Фото: скріншот з відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1010 окупантів, 1 ворожий танк, 5 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 2 РСЗВ, та 127 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 012 500 (+1010) осіб
  • танків – 10965 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 22872 (+5) од
  • артилерійських систем – 29490 (+58) од
  • РСЗВ – 1423 (+2) од
  • засоби ППО – 1188 (+0) од
  • літаків – 416 (+0) од
  • гелікоптерів – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41717 (+138)
  • крилаті ракети – 3376 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0) од
  • підводні човни – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52861 (+127) од
  • спеціальна техніка – 3920 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies