Армія окупантів втратила понад 1000 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1010 окупантів, 1 ворожий танк, 5 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 2 РСЗВ, та 127 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 1 012 500 осіб.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies