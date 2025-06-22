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​Зеленський відреагував на удар РФ по полігону ЗСУ: "Очікую на звіт щодо наслідків та всіх обставин"

Президент наголосив, що потрібна повна відповідальність. 

​Зеленський відреагував на удар РФ по полігону ЗСУ: "Очікую на звіт щодо наслідків та всіх обставин"
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар Росії по полігону ЗСУ в неділю, 22 червня. 

"Очікую також на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар. Не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність", - сказав він у вечірньому зверненні. 

Зеленський також розповів, що мав розмови з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, зокрема, - щодо застосування дронів підрозділами Нацгвардії та необхідності знищення російських дронів-розвідників. 

  • Сьогодні ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проводилися заняття з військовослужбовцями. Повідомлялося про трьох загиблих і 14 поранених.
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