"Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни".

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку через трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські військові.

“Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни”, ‒ йдеться у його заяві.

Він ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення. Усім постраждалим надається допомога.

Драпатий додав, що, як командувач, “не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність”.

“Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність ‒ завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність ‒ отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються ‒ значить, моїх зусиль було недостатньо”, ‒ сказав він.

Драпатий зазначає, що кругова порука та безкарність ‒ отрута для армії. “Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються - значить, моїх зусиль було недостатньо. Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки - ми приречені. Без особистої відповідальності ‒ немає розвитку. Без розвитку ‒ немає перемоги”, ‒ зазначає він.

“Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, ‒ живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, ‒ вмирає зсередини”, ‒ підкреслює військовий.

Сьогодні російські війська завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Внаслідок атаки є загиблі та поранені українські військовослужбовці. Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Драпатий очолив Сухопутні війська у листопаді 2024 року. Він є – колишнім командиром 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади, який у травні травня 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів, і звільнити заручників.

Саме Драпатий на місці командира БМП вів колону з чотирьох машин та прорвав барикаду.

У 2014 році він вступив до Національного університету оборони. Згодом перевівся на заочну форму навчання й повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30 окремої механізованої бригади. В 2016 році був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а з 2017 – командиром бригади безпосередньо в зоні АТО.

У квітні 2019 року Драпатому було достроково присвоєне чергове військове звання полковника. У серпні цього ж року він передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

До січня 2024 очолював оперативне угруповання "Херсон". Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022.

У лютому 2024 був призначений заступником начальника Генштабу з військової підготовки.