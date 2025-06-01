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Росія запустила по Україні 479 засобів повітряного нападу. ППО знищила 210 БпЛА і 3 ракети Х-101

Знешкоджено 385 засобів повітряного нападу противника.

Росія запустила по Україні 479 засобів повітряного нападу. ППО знищила 210 БпЛА і 3 ракети Х-101
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 1 червня РФ атакувала Україну 3 балістичними ракетами, запустила понад 470 БпЛА і 4 крилаті ракети. Сили ППО знищили 385 засобів повітряного нападу противника.

Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 1 червня РФ атакувала Україну 479-ма засобами повітряного нападу:

  • 472 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.;
  • 3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – рф;
  • 4 крилатими ракетами повітряного та наземного базування Х-101, Іскандер-К.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 13.30 Сили ППО знищили 385 засобів повітряного нападу противника: 210 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни. 213 — збито вогневими засобами ураження, 172 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото: повітряні сили

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.

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