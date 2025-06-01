Сибіга: Росія досі не надіслала так званий "меморандум", натомість здійснює нові удари по Україні

РФ почне серйозно ставитися до миру лише тоді, коли відчує потужний міжнародний тиск.

Голова МЗС Андрій Сибіга відреагував на нічну та ранкову атаку РФ по Україні. Він наголосив, що Росія не надіслала жодного меморандуму щодо миру, замість того продовжує обстріли українських міст.

Про це повідомляє МЗС України.

"Це звуки над моїм будинком цього ранку — і ще тисячами українських будинків", — каже Сибіга, публікуючи відео звуків вибухів.

З минулої ночі Україна зазнає масованих повітряних атак. Балістичні, крилаті та касетні ракети, а також сотні безпілотників обстрілюють людей по всій країні.

"Хоча Росія стверджує, що нібито готується до зустрічей для обговорення миру, насправді вона наносить удари, тероризує та руйнує", — наголошує глава української дипломатії.

Попри заяви Кремля про підготовку до мирних переговорів і нібито "меморандум", жодних офіційних документів або пропозицій Києву, Анкарі чи Вашингтону не надходило.

"Ніхто навіть не знає, про що вони збираються говорити. Натомість Росія здійснює нові смертоносні удари проти України", — наголосив Сибіга і додав, що РФ почне серйозно ставитися до миру лише тоді, коли відчує потужний міжнародний тиск.

"Усім потрібно почути та побачити, що Росія цілковито відкидає мир, припинення вогню та будь-які конструктивні пропозиції з усього світу", — сказав Сибіга.