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Росіяни завдали понад 170 ударів по прикордонню Сумщини, Чернігівщини та Харківщини

Унаслідок обстрілів є руйнування будинків та об'єктів критичної інфраструктури. 

Росіяни завдали понад 170 ударів по прикордонню Сумщини, Чернігівщини та Харківщини
Чернігівщина, наслідки обстрілу
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби російські окупанти здійснили 173 обстріли прикордонних територій Сумщини, Харківщини та Чернігівщини із різних видів озброєння. Відомо про поранених. 

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. Всього протягом минулої доби нараховано орієнтовно 173 обстріли (431 вибух) із різних видів озброєння", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок російських обстрілів поранено одну цивільну особу. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, підприємства, комунальний заклад, приватні та багатоквартирний будинки.

У Новгород-Сіверському районі Чернігівщини обстріли зафіксовано у 11 населених пунктах. Попередньо, це були скиди вибухових пристроїв з БпЛА, FPV-дрони, обстріли з міномету калібру 120 мм, ствольної артилерії. У Грем’ячі внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

На Сумщині обстріли зафіксовані у 9 населених пунктах Сумського району, ворог використовував БпЛА різних типів, РСЗВ, міноменти, ствольну артилерію, FPV-дрони.

В Охтирському районі ворожих обстрілів зазнали 6 населених пунктів, у Тростянці, ймовірно, ракетний удар, БпЛА, внаслідок обстрілів пошкоджено підприємство.

У Конотопському районі 4 населених пункти постраждали від обстрілів, у Вʼязовому внаслідок обстрілу пошкоджено сільськогосподарське підприємство, у Бунякіному — приватний будинок.

В Роменському районі, в Тернах, внаслідок обстрілу поранено 1 цивільну особу, пошкоджено 14 приватних будинків та сільськогосподарське підприємство. В Марківському – 5 вибухів, ймовірно БпЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено сільськогосподарське підприємство.

В Шосткинському районі, в населеному пункті Хутір-Михайлівський, внаслідок обстрілів пошкоджено комунальний заклад та об’єкт критичної інфраструктури.

Загалом обстріли зафіксовано у 25 населених пунктах області.

В Харківській області у Богодухівському районі ворог обстріляв три населених пункти. Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.

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