У Брянській та Курській областях РФ завалилися мости

Уночі 1 червня у Росії сталися одразу два руйнування залізничних мостів: у Брянській і Курській областях.
Про це повідомляють росЗМІ.
На Брянщині, за даними губернатора руйнування моста сталося під час проходження потягу Климов – Москва. у районі селища Вигоничі.
У московській залізниці зазначили, що "відбулося сходження локомотива та вагонів через обвалення автомобільного мосту внаслідок незаконного втручання у діяльність транспорту".
На Курщині аварія сталася у Залізногірському районі під час руху вантажного локомотива. Унаслідок обвалу моста, частина потяга впала на автомобільну дорогу. Виникла пожежа. Унаслідок аварії постраждав один з машиністів.
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