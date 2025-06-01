У Брянській та Курській областях РФ завалилися мости

Уночі 1 червня у Росії сталися одразу два руйнування залізничних мостів: у Брянській і Курській областях.

Про це повідомляють росЗМІ.

На Брянщині, за даними губернатора руйнування моста сталося під час проходження потягу Климов – Москва. у районі селища Вигоничі.

У московській залізниці зазначили, що "відбулося сходження локомотива та вагонів через обвалення автомобільного мосту внаслідок незаконного втручання у діяльність транспорту".

На Курщині аварія сталася у Залізногірському районі під час руху вантажного локомотива. Унаслідок обвалу моста, частина потяга впала на автомобільну дорогу. Виникла пожежа. Унаслідок аварії постраждав один з машиністів.