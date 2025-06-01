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У Брянській та Курській областях РФ завалилися мости

Щонайменше сім людей загинули.

У Брянській та Курській областях РФ завалилися мости
Фото: ASTRA

Уночі 1 червня у Росії сталися одразу два руйнування залізничних мостів: у Брянській і Курській областях. 

Про це повідомляють росЗМІ.

На Брянщині, за даними губернатора руйнування моста сталося під час проходження потягу Климов – Москва. у районі селища Вигоничі.

У московській залізниці зазначили, що "відбулося сходження локомотива та вагонів через обвалення автомобільного мосту внаслідок незаконного втручання у діяльність транспорту".

На Курщині аварія сталася у Залізногірському районі під час руху вантажного локомотива. Унаслідок обвалу моста, частина потяга впала на автомобільну дорогу. Виникла пожежа. Унаслідок аварії постраждав один з машиністів.

  • Російські окупанти постійно здійснюють обстріли території України з Брянської та Курської областей. До слова, на Курщині триває операція Сили оборони. 
  • У т.о. Мелітополі стався вибух на залізниці. Під укіс пішов російський війсбковий потяг. В ГУР наголосили, що продовжують знищувати російську логістику.
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