Генштаб: за добу на фронті відбулося 166 боєзіткнень, ворог тисне на Донеччині

Російська армія продовжує тиснути на Покровському, Лиманському, Новопавлівському, а також Курському напрямках.

Розпочалася 1194-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 166 боєзіткнень, інформує Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, а також 79 авіаударів, скинувши 169 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6128 обстрілів, зокрема 137 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3055 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Миропільське Сумської області; Зоря, Новодарівка, Ольгівське, Піддубне, Новопіль Донецької області; пунктах Малинівка, Гуляйполе, Долинка, Верхня Терса, Темирівка, Полтавка Запорізької області; Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотирьох артилерійських засобах противника.

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населеного пункту Липці та поблизу Вовчанська, Западного, Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у бік Зеленої Долини, Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського, Серебрянського лісу та Рідкодуба.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили дві атаки противника у районах Григорівки та у бік Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах населених пунктів Часів Яр, Біла Гора та у бік Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах Кримського та Торецька.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Новоукраїнка, Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Даченське, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у бік населених пунктів Новомиколаївка, Олексіївка, Попів Яр, Полтавка.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив дванадцять атак у районах Горіхового, Багатиря, Зеленого Поля, Новополя та Вільного Поля.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів штурмували позиції Сил оборони у бік Павлівки, Новоданилівки та поблизу Степового й Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Минулої доби на даному напрямку відбулося 35 боєзіткнень, ворог завдав чотирнадцять авіаударів, скинувши при цьому 34 керовані авіаційні бомби, і здійснив 213 обстрілів, один із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб ЗСУ

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 151 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, три ракети, 127 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.