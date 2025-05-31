Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври (оновлено)
Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври (оновлено)
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка: РФ ризикує втратити останні залишки “фінансової подушки” вже в 2026 році

Служба зовнішньої розвідки України зазначає, що Кремль намагається утримати свою економіку брехнею і залишками резервів.

Розвідка: РФ ризикує втратити останні залишки “фінансової подушки” вже в 2026 році
Фото: EPA/UPG

Деградація російської економіки поглиблюється на тлі затяжної війни проти України та багаторівневих західних санкцій. Ключовий стабілізаційний інструмент Кремля – фонд національного добробуту (ФНД) – зазнає системного скорочення, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. 

Станом на початок липня 2022 року обсяг ліквідної частини ФНД сягав $145 млрд. Уже за рік, у липні 2023-го, цей показник зменшився до $78 млрд. На 1 травня 2025 року резерви становили лише $39 млрд. З початку повномасштабної війни падіння відбулося майже вчетверо.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Основне джерело надходжень до ФНД (експорт нафти) залишається під тиском. Західні санкції обмежили доступ РФ до традиційних ринків, тоді як альтернативні логістичні канали демонструють меншу ефективність і вищі витрати. Прогнозується, що у 2025 році середня ціна на нафту марки Brent становитиме $64 за барель, а в 2026 – $60. Для Росії, чий бюджет наповнюється за рахунок нафтогазових доходів, така динаміка створює критичні фіскальні ризики.

Проблеми вже відображаються у ключових секторах. Так, проєкти державної корпорації «Росатом», заплановані на 2025 рік, залишаються недофінансованими на 80%, у «Російської залізної дороги» фіксується падіння обсягів перевезень, у видобувній, металургійній та будівельній сферах – спад виробництва, російські корпорації масово призупиняють виплату дивідендів. Усе це свідчить про масштабні бюджетні обмеження і втрату фінансової маневреності навіть у стратегічних галузях.

Попри це, Москва продовжує публічно демонструвати впевненість у стабільності економіки, зазначає Служба зовнішньої розвідки України. Однак підконтрольна державі пропаганда, яка приховує реальні масштаби економічного спаду, не змінює фактів: ресурсна модель російської економіки втрачає ефективність.

Відомство зазначає, що за умови збереження нинішніх обмежень і додаткових заходів – зокрема посилення контролю за обходом нафтових санкцій – РФ ризикує втратити останні залишки фінансової подушки вже в 2026 році.

﻿
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies