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Командування Сухопутних військ з травня починає публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК

Сухопутні війська заявили, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди. За їхніми даними, у травні 89% усіх інцидентів (233 випадки), пов’язаних з ТЦК, виявилися непідтвердженими.

Командування Сухопутних військ з травня починає публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

Командування Сухопутних військ з травня починає публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК. 

“Ми разом з Оперативними командуваннями Північ, Південь, Захід та Схід будемо систематизувати та оприлюднювати результати перевірок. Суспільство буде поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон. Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль”, – йдеться у заяві.

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За даними Сухопутних військ, у травні 89% усіх інцидентів (233 випадки), пов’язаних з ТЦК, виявилися непідтвердженими – це фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або цілеспрямовані вкиди в межах ворожих ІПСО. 

Лише 11% (30 інцидентів) мали під собою реальні підстави та були перевірені з винесенням рішень, зокрема:

  • 4 особи відсторонено від виконання обов’язків;
  • 2 особи звільнено з посад;
  • 11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності;
  • 27 службових розслідувань тривають.

Зазначається, що за окремими інцидентами може проводитися декілька розслідувань.

“Командування Сухопутних військ вимагає від своїх підлеглих суворо дотримуватися Законів України, та всебічно сприятиме, щоб кожен порушник отримав справедливе покарання, водночас, ми закликаємо громадян та медіа перевіряти джерела інформації, щоб не стати частиною кампанії РФ з дискредитації мобілізаційного процесу в Україні”, – йдеться у заяві.

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