Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств критичних для потреб ЗСУ та інших військових формувань

Крім того, запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу.

Сьогодні, 30 травня, Кабмін ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Мінекономіки. Вони розширюють можливості збереження кадрового потенціалу для підприємств, які забезпечують обороноздатність країни під час воєнного стану, повідомляє урядовий портал.

Основні зміни:

Бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств , установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань. Запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти ПЕК. Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії - наразі не є обов'язковими критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і рівня середньої ЗП по підприємству не менше 20 тис. грн. Також для них скасовано вимоги щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше 20 тис. грн.

«Це рішення дозволяє державі гнучкіше реагувати на потреби оборони та підтримувати безперебійне функціонування підприємств, які відіграють критичну роль у життєзабезпеченні населення та захисті країни. Ми підтримуємо як енергетичні компанії, так і тих, хто займається забезпеченням армії — від дронів до медичної підготовки», – зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Умови для бронювання залишаються незмінними:

Підприємство має бути включене до переліку критично важливих – за поданням відповідного органу (Міноборони, Міненерго тощо).

Подання заяви здійснюється виключно в цифровому форматі через портал Дія.

Відповідальність за формування списків підприємств покладено на уповноважені державні органи.

Також в уряді нагадали, що діюча процедура бронювання працівників залишається цифровою, прозорою та уніфікованою — через єдиний державний портал Дія.