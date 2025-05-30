Коаліція дронів збільшиться на дві держави-учасниці

До коаліції дронів долучаться нові держави.
Про це на засіданні уряді 30 травня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Ще одне посилення — це потенційне розширення коаліції дронів до 20-ти учасників. Намір приєднатися оголосили Бельгія і Туреччина. Учасники коаліції зобов’язалися цього року спрямувати Україні 2,75 млрд євро. Вдячний всім нашим друзям, зокрема Латвії — за лідерство в коаліції», - заявив Шмигаль.
Він висловив сподівання, що також буде розширюватися і коаліція укриттів цивільного захисту, яку створили на зустрічі з главою фінського уряду Петтері Орпо.
«Очікуємо, що інші держави до неї активно долучатимуться. Завдяки коаліції плануємо залучити до 14 млрд євро на розбудову укриттів», - повідомив Шмигаль.
- Країни-учасниці коаліції дронів зробили спільний внесок у розмірі близько 180 млн євро до спільного фонду закупівель безпілотників під керівництвом Британії. Фонд призначений для централізованих закупівель безпілотних технологій разом з національними заходами підтримки кожної країни-члена коаліції.