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Україна і Франція поглиблюють оборонну співпрацю

Країни зосередяться на логістиці та потребах сучасної війни.

Україна і Франція поглиблюють оборонну співпрацю
делегації України і Франції
Фото: пресслужба Міноборони

У Києві відбулися переговори заступника міністра оборони України Миколи Шевцова з військовою делегацією Франції, де обговорювали поглиблення оборонної співпраці.

Про це повідомило Міністерства оборони України.

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Сторони обговорили організацію логістичного забезпечення при бойових діях високої інтенсивності, досвід використання французької техніки, переданої Силам оборони, а також переваги окремих видів озброєння в умовах сучасної війни.

Заступник міністра оборони наголосив на зміні підходів до ведення бойових дій. За його словами, зростає потреба у безпілотниках, засобах РЕБ, легкому транспорті (пікапи, квадроцикли, мотоцикли) та інших нетипових засобах, які активно використовуються у бойових операціях.

Окрему увагу українська сторона звернула на необхідність підтримки та обслуговування засобів ППО, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, Crotale NG і Mistral, які продемонстрували високу ефективність під час масованих повітряних атак.

Україна і Франція домовилися продовжити обмін досвідом і підтримувати контакти в питаннях логістики та розвитку систем озброєння.

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