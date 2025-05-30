Україна і Франція поглиблюють оборонну співпрацю

Країни зосередяться на логістиці та потребах сучасної війни.

У Києві відбулися переговори заступника міністра оборони України Миколи Шевцова з військовою делегацією Франції, де обговорювали поглиблення оборонної співпраці.

Про це повідомило Міністерства оборони України.

Сторони обговорили організацію логістичного забезпечення при бойових діях високої інтенсивності, досвід використання французької техніки, переданої Силам оборони, а також переваги окремих видів озброєння в умовах сучасної війни.

Заступник міністра оборони наголосив на зміні підходів до ведення бойових дій. За його словами, зростає потреба у безпілотниках, засобах РЕБ, легкому транспорті (пікапи, квадроцикли, мотоцикли) та інших нетипових засобах, які активно використовуються у бойових операціях.

Окрему увагу українська сторона звернула на необхідність підтримки та обслуговування засобів ППО, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, Crotale NG і Mistral, які продемонстрували високу ефективність під час масованих повітряних атак.

Україна і Франція домовилися продовжити обмін досвідом і підтримувати контакти в питаннях логістики та розвитку систем озброєння.