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Російський дрон влучив у будинок на Донеччині: поранені мати зі сином

БпЛА влучив у п’ятиповерховий житловий будинок.

Російський дрон влучив у будинок на Донеччині: поранені мати зі сином
пошкоджена поверхівка у Білозерському на Донеччині
Фото: Донецька обласна прокуратура

У ніч на 30 травня російські війська вдарили по місту Білозерське на Донеччині ударним дроном «Герань-2».

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

«Близько 02:30 ворожий БпЛА влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок удару спалахнула пожежа», — йдеться в повідомленні.

У квартирі перебували жінка та її 16-річний син. Обоє отримали мінно-вибухові травми та отруєння чадним газом. Постраждалим надали медичну допомогу.

  • У ніч на 30 травня росіяни атакували Україну 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Вдалося збити 56.
  • Зафіксували влучання ворожих безпілотників у 12 локаціях.
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