Російський дрон влучив у будинок на Донеччині: поранені мати зі сином

У ніч на 30 травня російські війська вдарили по місту Білозерське на Донеччині ударним дроном «Герань-2».
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
«Близько 02:30 ворожий БпЛА влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок удару спалахнула пожежа», — йдеться в повідомленні.
У квартирі перебували жінка та її 16-річний син. Обоє отримали мінно-вибухові травми та отруєння чадним газом. Постраждалим надали медичну допомогу.
- У ніч на 30 травня росіяни атакували Україну 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Вдалося збити 56.
- Зафіксували влучання ворожих безпілотників у 12 локаціях.