Російський дрон влучив у будинок на Донеччині: поранені мати зі сином

пошкоджена поверхівка у Білозерському на Донеччині

У ніч на 30 травня російські війська вдарили по місту Білозерське на Донеччині ударним дроном «Герань-2».

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

«Близько 02:30 ворожий БпЛА влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок удару спалахнула пожежа», — йдеться в повідомленні.

У квартирі перебували жінка та її 16-річний син. Обоє отримали мінно-вибухові травми та отруєння чадним газом. Постраждалим надали медичну допомогу.