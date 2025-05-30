​Генштаб ЗСУ: росіяни втратили за добу ще близько 1140 осіб

втрати росіян станом на 30 травня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян станом на 30 травня склали 986080 осіб – за минулу добу додалося близько 1140 окупантів.

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