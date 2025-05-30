Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Ірина Цибух (Чека): «Єдиний вибір про свободу та волю в країні, де йде війна — це боротьба за її волю»
Ірина Цибух (Чека): «Єдиний вибір про свободу та волю в країні, де йде війна — це боротьба за її волю»
У Ставрополі внаслідок вибуху загинув окупант, який керував бомбардуваннями Маріуполя
У Ставрополі внаслідок вибуху загинув окупант, який керував бомбардуваннями Маріуполя
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
Папа Римський Лев XIV відреагував на російські обстріли України
Папа Римський Лев XIV відреагував на російські обстріли України
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Генштаб ЗСУ: росіяни втратили за добу ще близько 1140 осіб

Загальна кількість знищених окупантів сягнула 986 080 одиниць особового складу.

​Генштаб ЗСУ: росіяни втратили за добу ще близько 1140 осіб
втрати армії РФ
Фото: скрин

Загальні бойові втрати росіян станом на 30 травня склали 986080 осіб – за минулу добу додалося близько 1140 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Support LB.ua

Серед інших втрат ворога:

  • танків ‒ 10865 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22647 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28421 (+35) од,
  • РСЗВ – 1398 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1172 (+1) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38070 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 3265 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50089 (+74) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).

втрати росіян станом на 30 травня 2025 року
втрати росіян станом на 30 травня 2025 року

Дані уточнюються.

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies