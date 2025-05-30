​Генштаб ЗСУ: росіяни втратили за добу ще близько 1140 осіб

Загальні бойові втрати росіян станом на 30 травня склали 986080 осіб – за минулу добу додалося близько 1140 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Серед інших втрат ворога:
- танків ‒ 10865 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22647 (+2) од,
- артилерійських систем – 28421 (+35) од,
- РСЗВ – 1398 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1172 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38070 (+71),
- крилаті ракети ‒ 3265 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50089 (+74) од,
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).
Дані уточнюються.