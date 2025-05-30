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Білий дім очікує від другої зустрічі у Стамбулі "зрушення з мертвої точки"

Трамп очікувано хоче, щоб переговори відбулися за будь-яких обставин.

Білий дім очікує від другої зустрічі у Стамбулі "зрушення з мертвої точки"
Переговори України і Росії, 16 травня
Фото: Хакан Фідан у X

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала можливе проведення у Стамбулі у понеділок другого раунду переговорів про урегулювання війни між Росією та Україною.

Як пише "Європейська правда", в адміністрації Дональда Трампа наполягають на тому, щоб зустріч відбулася, а вирішення війни "було за столом перемовин, а не на полі бою".

На продовження переговорів у Вашингтоні покладають особливі сподівання: за словами Лівітт, "наступного тижня ситуація може нарешті зрушити з мертвої точки".

Зустріч у Стамбулі ініціювала російська сторона, проте Україна досі офіційно не погодилася, адже не отримала від Кремля обіцяний "меморандум" з баченням умов завершення війни. Москва стверджує, що представить його вже під час переговорів і затвердила склад делегації, який не відрізняється від попереднього. 

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