Головне за четвер, 29 травня: майже 120 боєзіткнень, ракетні удари по Харкову, українські дрони на базі ШІ

Бойові дії на Донеччині, 119 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ситуація на ЗАЕС, перемога авторки LB.ua в спецномінації конкурсу "Честь професії 2025". Яким запам’ятається 1191-й день повномасштабної війни.

Дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою.

Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу, повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі: від ворожих літаків до ППО та об’єктів критичної інфраструктури. Якщо відстань до 100 км — дрон повертається назад для повторного використання.

Вартість однієї місії — $10 000. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300–500 разів більше.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 травня відбулося 119 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 39 боєзіткнень, на Новопавлівському ще 21.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 травня – в новині.

29 травня російські війська завдали ракетного удару по Харківській області.

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, дві ракети вибухнули в передмісті Чугуєва. Обласна прокуратура повідомила згодом, що через обстріл були пошкоджені приміщення і транспортні засоби цивільного підприємства. За попередніми даними, російська армія застосувала дві ракети «Х-35».

Стан зовнішнього електропостачання на Запорізькій атомній електростанції залишається критичним: наразі об’єкт забезпечує лише одна лінія електропередач, тоді як до початку повномасштабної війни таких ліній було десять.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі, йдеться на сайті Агентства.

Глава МАГАТЕ планує наступного тижня відвідати Київ і Москву в межах регулярного діалогу з обома сторонами щодо гарантування ядерної безпеки під час війни.

Загалом МАГАТЕ фіксує активність дронів біля українських АЕС.

Більше інформації – в новині.

У Подільському районі Києва на другому поверсі багатоквартирного будинку обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс. Про це громадянин США повідомив в “Інстаграмі”.

“У суботу мій балкон обвалився і я упав на землю разом із бетоном”, – сказав Волтерс. Він також повідомив, що хоче провести розслідування, щоб таке більше ніколи не повторювалося у Києві. Дивно, що балкон обвалився в суботу, а широкому загалу про це стало відомо лише в четвер.

Зі свого боку очільник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати звʼязок з потерпілим, взяти ситуацію на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності.

Перемогу в спеціальній номінації конкурсу «Честь професії 2025» Комісія з журналістської етики присудила авторці LB.ua Інні Варениці за матеріал «Між професійним та особистим».

Йдеться про спецномінацію «Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів та журналістської етики під час війни». Цьогоріч Комісія журналістської етики вже вчетверте відзначила медійників у спеціальній номінації, присвяченій темі професійних стандартів, журналістської етики та саморегуляції. Усього до участі в номінації надійшло 50 матеріалів — удвічі більше, ніж у 2024 році.

Докладніше – в новині.

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