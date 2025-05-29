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На Закарпатті жителі напали на прикордонників: є двоє постраждалих

Наряд проводив перевірку осіб, які могли бути причетні до ухилянтських схем.

На Закарпатті жителі напали на прикордонників: є двоє постраждалих
прикордонники, фото ілюстративне
Фото: ДПСУ

У місті Великий Березний на Закарпатті ввечері 29 травня жителі напали на прикордонний наряд під час перевірки осіб, ймовірно причетних до незаконного переправлення призовників через кордон зі Словаччиною. 

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Інцидент стався під час спільної операції прикордонників із Нацполіцією та Нацгвардією в одному з ромських поселень. Під час опитування громадяни почали чинити опір, а ініціатори конфлікту підбурювали інших до протиправних дій, залучаючи жінок і неповнолітніх.

«У прикордонників та службовий автотранспорт почали жбурляти каміння та цеглини», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці застосували заходи фізичного впливу та спецзасоби, зокрема, пристрої для відстрілу гумових куль.

Унаслідок нападу двоє прикордонників отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Їх госпіталізували. Також пошкоджені два службові автомобілі.

Правоохоронці затримали осіб, які вчинили напад. Їм інкримінують ст. 345 Кримінального кодексу України — погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу, та ст. 194 ККУ — умисне знищення або пошкодження майна. Інформацію передано до Нацполіції.

Після інциденту група громадян намагалася блокувати прикордонний підрозділ. Завдяки роз’яснювальній роботі ситуацію вдалося стабілізувати, додали прикордонники.

  • Того ж дня стало відомо, що Служба безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідували чотири схеми ухилення від мобілізації у Києві, на Закарпатті, Хмельниччині та Львівщині. 
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